Für mehr Verwaltungstransparenz

Bernau (MOZ) Die Stadt Bernau soll sich um die Teilnahme am Pilotprojekt "Open Government" bewerben. Dies sieht ein Antrag vor, den die Unabhängige Fraktion Bernau in die kommende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung eingebracht hat. Das Ziel sei die Beteiligung Bernaus an dem mit 50 000 Euro geförderten Bundesprojekt, teilte Péter Vida mit. In dem Rahmen werden verschiedene moderne Maßnahmen der direkten Bürgerbeteiligung und Verwaltungstransparenz erprobt. Da die Bewerbungsfrist am 21. April endet, wurde ein Eilantrag eingereicht.