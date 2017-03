Hilfe für die Retter von morgen

artikel-ansicht/dg/0/

Stolpe (MOZ) Sechs stolze Mitglieder zwischen sechs und 15 Jahren zählt die Kinder- und Jugendfeuerwehr in Stolpe. Sie existiert erst seit dem 1. Januar dieses Jahres. Dass es sie überhaupt gibt, ist zwei Mädchen zu verdanken. Die elfjährige Vanessa aus Stolpe und ihre zwölfjährige Mitschülerin Celina, die in Neuhof wohnt, haben den Ortswehrführer Michael Katenbrink im vorigen Jahr bei einer Übung am Kanal angesprochen. "Ich finde es einfach cool, Menschen zu helfen und mag Action", erzählt Vanessa.