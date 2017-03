Grübelei vor Finowkanal-Votum

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am 3. April stehen weitere Gespräche zur eventuellen Übernahme der Finowkanal-Schleusen an. Die acht Fraktionen des Stadtparlaments sind vorab zu einem Votum für die Verhandlungen der Region mit dem Bund aufgerufen. Doch die Politik tut sich damit ungemein schwer.

Es geht um Entscheidungen, mit denen sich die Städte und Dörfer entlang der ältesten voll funktionsfähigen künstlichen Wasserstraße für viele Jahre auf ihre Entwicklungsschwerpunkte festlegen würden. Eberswalde wäre die Kommune, die sowohl bei den Investitionen an den Schleusen als auch bei deren Betrieb den größten finanziellen Anteil zu stemmen hätte.

Im Vorfeld der neuen Verhandlungsrunde haben Bürgermeister Friedhelm Boginski und Jan König, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus, im Hauptausschuss zwei Neuigkeiten verkündet, die es den Eberswalder Volksvertretern noch schwerer machen dürften, Ja oder Nein zu sagen. Doch genau dies erwartet das Stadtoberhaupt, als Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Finowkanal Region Finowkanal zugleich Verhandlungsführer für die Anrainer, von ihnen, die noch nie öffentlich über Vor- und Nachteile einer Schleusen-Übernahme diskutiert haben. Die letzte Gelegenheit, sich vor der neuen Verhandlungsrunde mit dem Bund zu positionieren, gibt es auf der Parlamentssitzung am Donnerstag.

Die erste Neuigkeit nennt der Bürgermeister "ausgesprochen ärgerlich". Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur habe die mit der Bundesschifffahrtsdirektion vorverhandelte Zusage kassiert, den Finowkanal-Kommunen die Investionszuschüsse für die Schleusensanierung in Tranchen zu überweisen. "Damit wären wir gezwungen, in jedem einzelnen Fall finanziell in Vorleistungen zu gehen", bedauert Friedhelm Boginski. Als "halbwegs erfreuliche Nachricht" bezeichnet Jan König die Ankündigung der Investitionsbank des Landes Brandenburg, die bei der Region verbleibenen Kosten der Schleusensanierung mit bis zu 80 Prozent zu fördern. Dies gelte allerdings nur, wenn die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gegeben sei und sich das Vorhaben realistisch umsetzen lasse, schränkt der Amtsleiter ein.

Von der SPD-Fraktion heißt es, dass ihre Entscheidung noch nicht feststehe. "Das Projekt Finowkanal-Schleusen birgt Chancen und Risiken gleichermaßen", steht in der Stellungnahme, die der Fraktionsassistent Johannes Kraushaar verfasst hat. In einer Fraktionssitzung am Montagabend werde dazu erneut mit am Finowkanal aktiven Unternehmern gesprochen.

Die CDU mache ihr positives Votum zur Übernahme der Schleusen am Finowkanal von einer Voraussetzung abhängig, schreibt der Fraktionsvorsitzende Uwe Grohs. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen vertraglich so gestaltet werden, dass die Stadt Eberswalde die finanziellen Belastungen auch zukünftig tragen kann", betont er. Da der derzeitige Stand der Verhandlungen dies nicht sichere, sollten weitere Gespräche zur Finanzierung der Übernahmen der Schleusen mit dem Bund, dem Land Brandenburg und dem Kreis Barnim geführt werden, um dann eine endgültige Entscheidung treffen zu können, erklärt Uwe Grohs.

Für die FDP, die sich ebenfalls noch nicht auf ein Votum für oder gegen die Übernahmen der Finowkanal-Schleusen festgelegt hat, kamen zwei wichtige Fragenkomplexe bisher nicht oder nur unzureichend zur Geltung, geht aus der Wortmeldung des Fraktionsvorsitzenden Götz Trieloff hervor. "So ist es aufgrund der engen wechselseitigen Abhängigkeiten von Kanal und Schleuse unabdingbar, dass der Bund (als Betreiber des Finowkanals) auch dauerhaft an der Verantwortung für die Schleusen beteiligt ist, zum Beispiel als Mitglied des Zweckverbandes, der die Schleusen betreibt", teilt Götz Trieloff mit. Zudem müsste neben den Anrainerkommunen auch der Landkreis langfristig in die Pflicht genommen werden.

Für das Alternative Wählerbündnis Eberswalde erklärt dessen Fraktionsvorsitzender Carsten Zinn: "Hände weg von Experimenten, Träumereien, Legenden und vermeintlich blühenden Landschaften, die die Kommunen auf Jahrzehnte in finanzielle Abhängigkeiten, gegebenenfalls sogar in den finanziellen Ruin stürzen!" Der Rathausspitze schlägt Carsten Zinn vor, die Verhandlungen mit dem Bund "zeitnah zu beenden".