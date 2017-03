Unnötige Verzögerung

artikel-ansicht/dg/0/

Dass aus dem ehemaligen Kabelwerksgelände ein Wohnviertel entstehen soll, war in Schönow unstrittig. Dass es Einfamilienhäuser sein sollen, die dort errichtet werden, schien ebenfalls unstrittig zu sein. Doch in den Ausschüssen für Wirtschaft und Umwelt beziehungsweise für Stadtentwicklung und später in der Stadtverordnetenversammlung intervenierten nicht nur die Bündnisgrünen, sondern auch die CDU.

Die einen monierten, dass in dem neuen Viertel Baumpflanzungen allein auf den Privatgrundstücken geplant sind - im öffentlichen Straßenraum dagegen keine, die anderen intervenierten wegen zu schmaler Straßen und fehlender öffentlicher Spielflächen. Schließlich ging es auch noch darum, dem Investor die Möglichkeit zu eröffnen, einige Mehrfamilienhäuser bauen zu können, weil in Schönow Mietwohnungen gebraucht werden.

All diese geforderten Änderungen sollten in die Planungen eingearbeitet werden und dann, nach Bestätigung durch die Stadtverordnetenversammlung in ihrer kommenden Sitzung am 6. April, öffentlich ausgelegt werden. Doch daraus wird nun nichts. Der Investor habe "nach Gesprächen mit einzelnen Stadtverordneten" den B-Plan-Entwurf zurückgezogen, heißt es aus dem Bernauer Rathaus. Offenbar sei er zu der Auffassung gelangt, dass die Änderungen von der Mehrheit der Stadtverordneten doch nicht gewollt gewesen seien.

"Wir machen uns vollkommen lächerlich", soll Bürgermeister André Stahl (Linke) daraufhin in einer eiligst einberufenen Zusammenkunft mit den Fraktionsvorsitzenden getobt haben. Es könne nicht angehen, dass in der Stadtverordnetenversammlung Beschlüsse gefasst und kurz darauf wieder infrage gestellt würden. "Wenn das öfter passiert, dann wird diese Stadtverordnetenversammlung bald niemand mehr ernst nehmen", warnte er die Parteien.

Mittlerweile soll es sich auch bis zum Investor herumgesprochen haben, dass an den Auflagen der Bernauer Stadtverordneten nicht mehr zu rütteln ist. Deshalb werden die Änderungen nun doch in den B-Plan eingearbeitet. Der ursprüngliche Zeitplan ist durch das Hin und Her nicht mehr einzuhalten. "Frühestens in der Mai-Sitzung" der Stadtverordnetenversammlung könne nun die öffentliche Auslegung der Pläne beschlossen werden, rechnet Bürgermeister Stahl vor.

Dafür wird ein weiteres Bauvorhaben in Schönow auf den Weg gebracht: die Erweiterung des Aldi-Marktes an der Potsdamer Straße im Gewerbegebiet Helmut-Schmidt-Allee. Die Verkaufsfläche des Marktes soll von 763 auf 1000 Quadratmeter vergrößert werden. Ziel des Ganzen sei es unter anderem, "eine exklusive Einkaufsatmosphäre durch ein vollständig überarbeitetes Ladenkonzept" zu schaffen, den Markt barrierefrei zu gestalten und für insgesamt 16 festangestellte Mitarbeiter bessere Arbeitsverhältnisse zu schaffen", heißt es in dem Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Aldi Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG.

Der Ortsbeirat von Schönow befürwortete das Vorhaben. Im Umwelt- und Wirtschaftsausschuss der Stadt gab es vergangene Woche von Thomas Dyhr (Bündnis 90/Grüne/Piraten)den gleichen Einwand wie im Falle des B-Planes für das ehemalige Kabelwerksgelände. Auch beim Aldi-Markt seien bislang schattenspendende Bäume auf dem Parkplatz vergessen worden, monierte der Fraktionschef. Ein Vertreter des Unternehmens sicherte die Baumpflanzungen sofort zu.