Erste Mieter im Regenbogenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ingrid und Walter Andersson sind die ersten Mieter im Regenbogenhaus in der Regenbogensiedlung in Schwedt. Manfred Wilke, Geschäftsführer der Wohnbauten GmbH, gratulierte mit seinen Nachfolgern Maren Schmidt und Roald Helm am Montag dem Ehepaar mit Blumen und Sekt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562548/

Manfred Wilke, Maren Schmidt und Roald Helm gratulieren am Montag Ingrid und Walter Andersson (v. r.), den ersten Mietern in der Clara-Zetkin-Straße 1, mit einem Blumenstrauß.

Manfred Wilke, Maren Schmidt und Roald Helm gratulieren am Montag Ingrid und Walter Andersson (v. r.), den ersten Mietern in der Clara-Zetkin-Straße 1, mit einem Blumenstrauß. © MOZ/Dietmar Rietz

Fast ein halbes Jahrhundert, genau seit 1969, wohnte das Ehepaar Andersson in ihrer Plattenbauwohnung in der Lilo-Herrmann-Straße. Die neue Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße 1 ist größer. An den Wohnungszuschnitt müssen sich die neuen Mieter noch gewöhnen. "Aber wir haben jetzt einen Fahrstuhl im Haus", sagt Ingrid Andersson (79), "das ist in unserem Alter sehr wichtig, besonders für meinem Mann mit seinem Rollator."

Am Montag wurde die Küche geliefert. Am Mittwoch kommen jede Menge neue Möbel. Am Donnerstag startet der große Umzug der Anderssons ins neue Heim. Alles wird neu und schön. "Hoffentlich sind es dann noch ein paar Jahre, in denen wir daran Freude haben können", wünscht sich Ingrid Andersson.

Mit der Regenbogensiedlung liegt die Wohnungsbau GmbH voll im Plan, sagt Manfred Wilke. Mit dem Bezug des Regenbogenhauses endet der erste Bauabschnitt. In den nächsten Tagen wird schon der zweite Abschnitt, die ehemalige Clara-Zetkin-Straße 1 bis 8, übergeben. Dazu gehören Reihenhäuser und das Stadthaus 1. Parallel dazu startet der dritte Bauabschnitt mit zwei kleineren Stadthäusern und dem Umbau des Wohnhauses am Marchlewskiring.

"Für mich ist es eine der letzten Aktionen als Geschäftsführer", informierte Manfred Wilke das Ehepaar Andersson. Er stellte Maren Schmidt als seine Nachfolgerin und künftige Technische Geschäftsführerin sowie Roald Helm als künftigen Kaufmännischen Geschäftsführer der Wohnbauten GmbH vor. Nachfolgerin Maren Schmidt hat in den zurückliegenden Monaten seit Januar die neuen, die jüngsten Projekte in der Regenbogensiedlung bereits vorbereitet, sagte Manfred Wilke.

Auf dem Areal der heutigen Regenbogensiedlung gab es einst gut 400 Wohnungen im DDR-Plattenbau-Stil. Nach dem Totalumbau des Viertels wird es noch gut 200 geben, mit größeren Wohnflächen, moderner Ausstattung. "Dadurch ist der Verlust an Wohnfläche insgesamt geringer als der der Wohnungen", sagte Manfred Wilke.

Vor rund einem halben Jahr sind in der Regenbogensiedlung bereits 81 Wohnungen für das Mehrgenerationenwohnen übergeben worden. Im Regenbogenhaus in der Clara-Zetkin-Straße 1, wo die Anderssons einziehen, gibt es 26 Wohnungen. Davon sind sechs barrierefrei und 20 schwellenlos. Die EJF betreut eine zusätzliche Wohngemeinschaft mit acht Wohnbereichen. und eine Begegnungsstätte. Bis Ende April sollen zwei Reihenhäuser mit je zehn Wohnungen bezugsfertig sein. Im Stadthaus 1 sind es noch einmal 14 Wohnungen. Mit den Stadthäusern 2 und 3, die im nächsten Jahr fertiggestellt werden, kommen weitere Wohnungen dazu.

Wohnbauten-Geschäftsführer Manfred Wilke und Karl-Heinz Lienert werden am 27. April offiziell verabschiedet. Ihre Nachfolger treten offiziell am 1. Mai ihr Amt an.

Als die Besucher weg sind, schauen sich die Anderssons vom Balkon aus an, was vor der Haustür passiert. Auf der Baustelle dort herrscht noch Hochbetrieb. Wege werden gebaut und Grünanlagen.