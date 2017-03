artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die SPD macht vor dem Koalitionsgipfel am Mittwochabend Druck beim Streitthema "Ehe für alle". Ihre Bundestagsfraktion will nach einem Bericht der Funke Mediengruppe an diesem Dienstag eine Gesetzesinitiative beschließen, in der es heißt: "Künftig soll die Ehe auch gleichgeschlechtlichen Paaren offenstehen." Diese Initiative werde die SPD-Spitze dann am Mittwoch im Koalitionsausschuss mit der Führung der Union besprechen.