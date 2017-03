Saar-Regierungschefin zeigt sich offen für Kompromisse

artikel-ansicht/dg/0/

Saarbrücken (dpa) Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zeigt sich vor den Koalitionsgesprächen mit der SPD selbstbewusst - ist aber offen für Kompromisse. "Die Koalitionsverhandlungen sind immer darauf angelegt, dass sich beide Seiten entsprechend wiederfinden", sagte die Wahlsiegerin der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Wir sind uns in vielen Zielen ja einig als CDU und SPD, haben eher Unterschiede in dem Weg dorthin. Deswegen wird es da sicherlich auch zu Kompromissen kommen, das war in den letzten fünf Jahren so." Sie werbe für einen Koalitionsvertrag, der wie der von 2012 vieles sehr genau regle.