Trainergespann verabschiedet sich aus Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) "Ich will gehen, wenn es am Schönsten ist", sagt Victor Eras. Mit seinem langjährigen Weggefährten Mirko Heine füllt der Berliner seit fünf Jahren den Trainerposten beim SV Lindow-Gransee aus. Beide gestalteten die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte mit. Zum Saisonende ist Schluss.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562563/

"Fünf Jahre sind eine lange Zeit. Dass Verein und Trainer so lange zusammenarbeiten, ist nicht Standard", betont Heine. Der Abschied, der für die Übungsleiter bereits vor der Saison feststand, habe keine negativen Ursachen. "Wir hatten eine erfolgreiche Zeit, haben permanent die Konstanz gehalten und waren in jeder Saison unter den ersten Sechs. Aber irgendwann ist die Zeit reif, um aufzuhören."

Im Sommer 2012 waren Victor Eras und Mirko Heine nach Gransee gekommen. "Wir hatten natürlich von dem Verein gehört, kannten ihn aber eigentlich gar nicht. Gransee war Neuland", erinnert sich Eras. "Ich dachte, es ist ein Retortenclub, bei dem mit ein bisschen Geld Aufstiege in Serie ermöglicht werden."

Der Berliner - der seinem Nachfolger Jan-Philipp Marks viel Erfolg wünscht - änderte schnell seine Meinung. "Das ist ein Verein mit Herz dahinter." Diesen Eindruck gewann auch sein Kompagnon über all die Jahre. "Hier hat alles gestimmt. Vereinschef Frank Seeger und Manager Dirk Schmidt haben immer alle Versprechen gehalten. Es gab nie Stress, wir haben uns immer wohl gefühlt. Das Umfeld hat gestimmt, wir konnten mit tollen Spielern arbeiten. Und wir hatten immer sensationelle Unterstützung durch die Fans."

Die guten Voraussetzungen wusste das Trainergespann zu nutzen. Ein Jahr nach der Amtsübernahme gelang der direkte Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga, wo 2015 die Meisterschaft gefeiert wurde. Zudem gab es unter Eras/Heine jeweils zwei Triumphe im Landes- und Regionalpokal. "Wir haben sehr große Erfolge gefeiert. Das muss erst mal einer nachmachen", so Heine, der von einer geilen Zeit spricht. "Ich hänge mit dem Herzen an diesem Verein. Natürlich gab es neben Höhen auch Tiefen, aber so viel Negatives ist am Ende eben nicht zu berichten."

Den Gewinn der Meisterschaft am 11. April 2015 bezeichnet Eras, der vor seiner Zeit in Gransee erfolgreich in Berlin gearbeitet hatte, als etwas ganz Großes. "Es war ein guter Moment, eigentlich einer der schönsten, als es dann perfekt war." Heine ordnet die Erfolge mit den Grün-Weißen so ein: "Ich habe mit dem Berliner TSC sieben deutsche Meisterschaften gefeiert und Nationalspieler wie Björn Andrae und Christian Fromm herausgebracht. Die Triumphe mit Gransee waren für mich aber genauso schön."

Nun hoffe er, in der Region einen positiven Eindruck hinterlassen zu haben. "Ich werde mich weiter beim TSC engagieren, wo ich seit 1995 Mitglied bin und die Berlinliga-Mannschaft betreue. Da ich auch Vorsitzender des Marzahner TSC bin, bleibe ich im Volleyball eingebunden." Victor Eras erst einmal wohl nicht. "Nach 18 Jahren Volleyball ist es Zeit für eine Pause." Grund ist auch der Job als Angelguide und der Erfolg seines Internetportals "ichgehangeln.de". "Das ist ein großes Medium in Deutschland geworden."