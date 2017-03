Skorbut und ein Ameisenbad

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Japaner empfehlen "Shinrin-yoku", was übersetzt so viel heißt wie "Waldbaden". In anderen Ländern gibt es inzwischen Waldspaziergänge auf Rezept. Ja, auch die Deutschen fühlen sich tief mit ihrem Wald verbunden. Er gilt als Ort der Sehnsucht und der Andacht. Seit Langem steht das Buch "Das geheime Leben der Bäume" des Försters Peter Wohlleben an der Spitze der Bestsellerlisten für Sachbücher. Was gibt es also Schöneres als einen Spaziergang in der Natur - sofern man noch halbwegs intakte Biotope findet. Leider sind die Zeiten heute anders. Der Rückgang der Artenvielfalt ist seit einigen Jahren dramatisch. "Wir müssen umdenken und mitmachen, um neue Lebensräume für den Erhalt der Artenvielfalt zu schaffen. Den Rasen einmal wachsen lassen oder Sträucher und Hecken anpflanzen. Es gibt viel mehr als eine Thuja-Hecke", sagte die ehemalige Leiterin des Krugparks Sigrid Weigmann. Zusammen mit Andrea Kausmann, der aktuellen Chefin des Naturschutzzentrums, und 50 weiteren Naturfreunden ging es beim Frühjahrsspaziergang einmal rund um den Park. "Der Buntspecht macht runde Löcher. Der Schwarzspecht macht mehr ovale Eingänge für seine Bruthöhle." Es waren solche kleinen "Wissenseinheiten", die den Rundgang so interessant machten. Das Hämmern ist ein typisches Geräusch für einen mitteleuropäischen Frühlingswald. "Allerdings ist er nicht dabei eine Höhle zu bauen, sondern er schickt sozusagen seine Bewerbung ab. Diese Spechte sind auf der Suche nach einem Weibchen", wusste Andrea Kausmann und gab noch einen weiteren Hinweis, wenn man einen Specht sehen will: "Die Vögel halten sich nicht nur in den Bäumen auf. Der Schwarzspecht geht, wie auch der Grünspecht, gerne am Boden auf Jagd nach Ameisen und beide genießen das Ameisenbad." Mit der Säure befreien sie sich von Milben und anderen Parasiten. Ganz nach dem Motto "Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen." Tatsächlich finden sich in unserer unmittelbaren Umgebung viele Pflanzen, die bei allerlei Beschwerden zum Einsatz kommen. Deshalb machte Sigrid Weigmann, die gelernte Biologin, immer wieder auf kleine, unscheinbare Pflänzchen aufmerksam, die man bei einem Waldspaziergang einfach übersieht. Darunter auch die herz- bis nierenförmigen glänzenden Blätter des Scharbockskrauts. Dem Reichtum an Vitamin C verdankt das Scharbockskraut dabei seinen Namen. "Scharbock ist ein altertümlicher Name für den früher nicht nur bei Seefahrern gefürchteten Skorbut, eine Krankheit, die durch Vitamin-C-Mangel ausgelöst wird. An diesem litten die Menschen nicht nur auf See, sondern auch nach langen Wintermonaten ohne frische Kost. Wenn sie im Frühjahr dann die frühen, saftig-grünen Blätter des Scharbockskrautes aßen, ging es ihnen schnell besser", erklärte sie den staunenden Naturfreunden. Sie warnte aber auch vor vielen heilenden Kräutern. Wie die hübschen gelben Sternblüten des Scharbockskrautes signalisieren auch andere Wildkräuter mit ihren Blüten das Ende der Wildkrautsammlung. "Mit der Blüte beginnt die Pflanze in Stielen und Blättern Giftstoffe einzulagern, die auch für den Menschen sehr gefährlich sind", verriet die Biologin. Garantiert ungiftig war der Kaffee und Kuchen, den die Teilnehmer am Ende der Wanderung in der Pyramide erhielten. Dort findet auch die Informationsveranstaltung zur größeren Wertschätzung der Wild- und Honigbienen statt. Der Krugpark beteiligt sich an der Aktion "Deutschland summt". Gesucht werden Wohnungsbaugenossenschaften, Firmen, Schulen, Behörden, Kirche oder Privatleute die mithelfen, das Nahrungsangebot für Bienen zu verbessern. Egal, ob sie eine große Wildwiese wachsen lassen oder im eigenen Garten oder auf dem Balkon ein urbanes Zuhause oder Blüten für die Honigbienenvölker schaffen. Diese Veranstaltung findet am Donnerstag, 6. April, um 18 Uhr statt.