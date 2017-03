Double Dutch und Single-Rope-Speed

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Früher sprang man Seilchen", heute heißt es "Ich geh dann mal ropen." Rope Skipping heißt der neue Fitnesstrend in Studio, Schule und Verein, mit dem das klassische Seilspringen ein Comeback erlebt. Aber Rope Skipping ist nicht gleich Seilspringen. "Gesprungen wird mit völlig neuen modernen, ultraleichten und bunten Speed Ropes, die ein ungeahntes Springtempo zulassen. Es ist die perfekte Ausdauer- und Rhythmusschulung für Kinder", erklärte Stefanie Heinrich. Sie und Britta Schütte sorgten dafür, dass dieser Fitnesstrend in Brandenburg sehr populär geworden ist, und beide gehören zum Trainerstab. Neben der Schulung und Verbesserung von motorischen Grundfähigkeiten fordert diese Sportart eine außerordentliche Teamarbeit, die zu einem sehr starken Gruppenbewusstsein beiträgt und die soziale Integration fördert. Wie beliebt und actionreich Rope Skipping mittlerweile ist, zeigten die Ropeskipper des ASC Brandenburg 03 in der Dreifelderhalle. "Der besondere Reiz für Kinder und Jugendliche liegt darin, dass sie anfangs einfach losspringen können, denn springen kann jeder und dank Musik ist der Spaßfaktor garantiert", verspricht Stefanie Heinrich. Bei Wettkämpfen werden die gelernten Tricks dann in einer Freestyle-Choreografie aneinandergereiht und nach Schwierigkeit, Ausführung sowie Kreativität bewertet. Deshalb steigern sich die Herausforderungen beim Training von Stunde zu Stunde. Für den Wettbewerb reicht es nicht mehr einfach zu springen, sondern es müssen bestimmte Bewegungsabfolgen beachtet werden, sogenannte Stunts. Angefangen wird mit den Basics, also bestimmte Grundschritte, die jeder Springer beherrschen muss, um mit anderen zusammen dann schwierigere Sprungkombinationen einüben zu können. "Ob nun gemeinsam in einem Seil springen oder alleine oder mit mehreren zusammen in zwei Seilen springen. Beim Freestyle sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt", bekräftigt die Trainerriege der Ropeskipper. Teamarbeit ist besonders beim Long Rope erforderlich. Wie der Name schon sagt, wird hier ein etwa 5,40 Meter langes Seil für Formationssprünge eingesetzt. Beim Double Dutch gibt es zwei Seile, die von zwei Drehern gedreht werden. Im Seil ist ein Springer, der seine Kunststücke zeigt. "Ready-steady-go"- richtig schnell wird die Sprungfolge beim Speedrope. Der Takt wird dabei von besonders fetziger Musik bestimmt. Der deutsche Rekord beim Single-Rope-Speed liegt bei 105 Sprüngen in 30 Sekunden beziehungsweise bei 494 Sprüngen in 180 Sekunden. Vor vier Jahren begeisterten sich die beiden Initiatoren für diese moderne Art des Seilspringens und machten Werbung in eigener Sache. "Einen Verein für Rope Skipping gab es noch nicht und so kamen wir auf die Idee, die Sache selbst in die Hand zunehmen. In der Wilhelm-Busch-Schule suchten wir Kinder, die mit uns Seilspringen wollten", so Heinrich. Überraschend groß war der Andrang und die Teilnehmerzahl stieg stetig an. In altersgerechten Gruppen trainieren derzeit ca. 60 Kinder zwischen 3 und 14 Jahren. Wettkämpfe, Auftritte, Lehrgänge, Kampfrichter-, und Übungsleiterausbildungen füllen den Terminkalender. "Wer Spaß hat am Springen, am Erfinden neuer Sprünge, am Ausprobieren der vielfältigsten Sprungkombinationen und am Einüben von Choreografien mit der ganzen Gruppe ist jederzeit herzlich willkommen", wirbt Stefanie Heinrich für ihre Sportart. Das Training findet in den Turnhallen der Wilhelm-Busch-Grundschule statt. Mehr Informationen und Trainingszeiten unter www.brandenburger-ropeteam.de .