Bekennerschreiben von G20-Gegnern zu Brandanschlag auf Polizeiautos

Hamburg (dpa) Nach dem Brand von acht Polizeiautos in Hamburg ist ein Bekennerschreiben von Gegnern des G20-Gipfels aufgetaucht. Die Polizei machte dazu am Dienstag zunächst keine weiteren Angaben. In dem Schreiben in einem linken Online-Portal heißt es: "Wir wollten es uns (...) nicht nehmen lassen, die heißen Tage vor dem Gipfel anzuheizen." Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Montag acht Polizeiautos in Brand gesetzt. Am 7./8. Juli treffen sich in Hamburg beim G20-Gipfel Staats- und Regierungschefs aus Industrie- und Schwellenländern.