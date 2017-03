Schwimmbad in Nennhausen nicht realisierbar

artikel-ansicht/dg/0/

Nennhausen (MOZ) Fußball hat seine Grenzen. Hat man als Aktiver die Alt-Herren-Truppe hinter sich gelassen, reduziert sich Sport in der Gemeinschaft nicht selten auf Bier am Spielfeldrand. Hier setzt ein kreisliches Projekt an, um Vereine zur Gründung weiterer Sektionen zu ermutigen, um sie für Mitglieder jeden Alters attraktiver zu machen. Der Bedarf soll das Angebot bestimmen. Deshalb sollen Bürger in den Projektkommunen ihre Ideen einbringen. Los ging es mit einem Bürgerforum am Montagabend in

Etwa 20 Leute zählte die Veranstaltung im Gemeindezentrum. Gemessen an der Zahl von Vertretern des FC Rot-Weiß Nennhausen 1990 e.V., des Kreissportbundes, der havelländischen Kreisverwaltung und der Nennhausener Amtsverwaltung waren es nicht allzu viele am Thema interessierte Bürger. Die Anwesenden jedenfalls offenbarten im Laufe des Abends große Freude bei der Suche nach neuen Möglichkeiten und ihrer Umsetzung.

Der Rot-Weiß-Vorsitzende, Sven Arndt, hatte sich vor Veranstaltungsbeginn bereits hoch motiviert gezeigt und war auf die Ergebnisse gespannt, die der Workshop bringen sollte. Sein FC (Fußballclub) hat immerhin zwei Sektionen, neben Fußball auch Volleyball. Rund 145 Mitglieder zählt der Verein, davon nur 23 weibliche. Für Arndt war bislang die Nachwuchsarbeit sehr wichtig. Mit drei Juniorenteams und einer Männermannschaft ist der Verein im Fußball gut aufgestellt. Zur Volleyball-Sektion gehören zwei Männermannschaften und ein Frauenteam. Alle nehmen am Punktspielbetrieb teil. Das heißt natürlich, dass man vornehmlich an Wochenenden auch unterwegs sein kann. Unter der Woche wird trainiert. Mal eben etwas Sport treiben oder in Bewegung kommen, wie es einem in den Kram passt, ist so kaum möglich.

Welche alternativen bewegungs- und gesundheitsfördernden Angebote sich anbieten, offenbarte Silke Becker. Die Professorin für Gesundheitsmanagement zeigte anhand einer Studie der Potsdamer Fachhochschule für Sport und Management, die reichlich Zahlen, Trends und repräsentative Umfragen enthält, in welche Richtung es auch in Nennhausen gehen könnte.

Sodann ging es in drei Gesprächsrunden. In der ersten durfte man ausgiebig träumen. Jeder bekam Karten und Stifte und konnte Wünsche aller Art zu Papier bringen. Von Kinderturnen über Geocaching bis hin zu einem Schwimmbad reichten die Wünsche der Teilnehmer. Am meisten Anklang fand zunächst die Errichtung eines Kletterwaldes. Auch Minigolf und Paintball gehörten zu den Favoriten in der ersten Gesprächsrunde.

In der zweiten Runde ging es dann in Diskussion und Kritik über. Schnell wurde klar, dass ein Schwimmbad in Nennhausen finanziell nicht zu stemmen wäre. Auch der gewünschte Kletterwald wurde letztlich als unrealistisch eingestuft. Es wurde gründlich gesiebt. Realisierbare Ideen schafften es in die dritte Runde. Ob Wandern und Nordic-Walking für die ältere Generation, Kinderturnen, Geocaching oder Crossfitness - diese Ideen wird der FC Rot-Weiß Nennhausen nun aufgreifen. Freilich bleibt bis zur Umsetzung noch allerhand zu tun. Nicht zuletzt bedarf es jener Leute, die als Übungsleiter den organisatorischen Hut aufhaben. Sven Arndt hat aber angekündigt, dass man sich wieder treffen wolle, zum gemeinsamen Konkretisieren. Womöglich mit mehr am Thema Interessierten.

Ilka Lenke, Nennhausener Amtsdirektorin, zeigte sich überrascht von der Effektivität der Veranstaltung und nimmt den Ball auf. Noch vor den Sommerferien will sie ein Treffen mit allen Vereinsvorsitzenden des Amtsbereichs organisieren, um mit ihnen gemeinsam zu schauen, welche Projekte zu den Vereinen passen und wie man sie umsetzten könnte. "Wichtig ist die Ausgewogenheit zwischen sportlichen Aktivitäten für ältere und junge Menschen. Attraktive Angebote für junge Leute erhöhen derweil die Chance, sie in unserer Region zu halten. Das gemeinsame Miteinander von Jung und Alt ist wichtig, auch im Sport", so die Amtsdirektorin.

Am Dienstag um 18.00 Uhr steht der SV Rhinow/Großderschau im Mittelpunkt eines Bürgerforums. AmMittwoch, ebenso um 18.00 Uhr, trifft man sich im Vereinshaus der SG Eintracht Friesack. Alle am Thema Interessierten sind dazu eingeladen.