Fotostrecke Saisonstart der Wassersportler Ruderklub, Kanusportverein und Drachensportler von Preußen Beeskow feiern gemeinsamen Saisonstart. © MOZ / Jörg Kühl 1 / 14

Um 10 Uhr hatten sich die Wassersportler, dazu gehören die Ruderer, die Kanuten und die Drachensportler von Preußen Beeskow, am Ruderhaus versammelt. Doris Kleinert, Vorsitzende der Beeskower Ruderer, begrüßte die Gäste und gab die Devise aus: Alle fahren stromaufwärts, jeder so weit er Lust hat und ab 12.30 Uhr gibt es am Ruderbootshaus eine kleine Stärkung.

Beim anschließenden Start kam eine eindrucksvolle Armada zusammen. Viele Bootstypen waren zu bestaunen. So das mehrere Meter lange Drachenboot, das mehr als ein Dutzend Athleten aufnehmen kann und mit Trommel ausgestattet ist. Die Kanuten hatten vom schmalen Einer-Rennboot bis hin zum Vierer-Kanadier alle gängigen Bootstypen am Start. Bei den Ruderern stachen vor allem die historischen "Dickschiffe" ins Auge. Joachim Hesse, Dieter Gottwald, Host, Elster, Jürgen Klabuhn und Steuermann Rolf Konzack bestiegen den hölzernen Doppelvierer "Spree" aus den 30er Jahren.

Nach einer guten Stunde kamen die Boote nach und nach wieder am Ruderbootshaus an. Ein Team der Sportlerklause lieferte zwei Warmhalte-Container mit Kesselgulasch an. Im Obergeschoss des Ruderbootshauses gab es selbstgebackene Kuchen und Kaffee.

Kerstin Schneider, stellvertretende Abteilungsleiterin Drachensport bei Preußen Beeskow, lobte die Idee des gemeinsamen Saisonstarts: "Wir hatten heute ein volles Boot, und viel Spaß bei der Sache." Robert Mayer. Vorsitzender des Kanusportvereins Beeskow, sagte: "Tolle Veranstaltung, sollte zur Tradition werden." Er regte an, den Saisonbeginn künftig turnusmäßig jeweils bei einem anderen Verein zu feiern.