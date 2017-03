artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Bildungsminister Günter Baaske rief zu Beginn des Jahres den Wettbewerb "Fläming Rekorde im Hohen Fläming - Was ist für Sie rekordverdächtig?" aus. Die ersten drei Monate wurde die gigantischste Eiche gesucht. Kita-Gruppen und Schulklassen sowie Privatpersonen haben sich auf die Suche nach der dicksten Eiche gemacht - und sich mit ihren zahlreichen Einsendungen am Wettbewerb beteiligt. Am morgigen Donnerstag, 30. März, trifft sich die Jury, um den Wettbewerbssieger zu ermitteln und das Thema für das II. Quartal bekannt zu geben.