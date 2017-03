Frühjahrsputz in Niemegker Kirche

artikel-ansicht/dg/0/

Niemegk (MZV) Kein Aprilscherz! Wie in jedem Jahr wird die Niemegker St-Johannis-Kirche nach dem Winter wieder auf Vordermann gebracht. In den kalten Wintermonaten fanden die Gottesdienste im Pfarrhaus statt. Jetzt, wo es draußen wieder wärmer geworden ist, werden sie wieder in der Kirche gefeiert. Darum muss die Kirche aber vom Schmutz und Staub des Winters befreit werden. Am kommenden Sonnabend, 1. April, findet um 9.00 Uhr der alljährliche Kirchenputz statt. Alle Niemegker, die Zeit und Lust haben mitzumachen, sind herzlich willkommen. Zum nächsten Gottesdienst erwartet die Gemeinde Besuch. Die katholische Gemeinde St.-Bonifazius mit Pfarrer Burkhardt Stegemann feiert mit der evangelischen Kirchengemeinde Niemegk am Freitag, 7. April, bereits zum 6. Mal den Ökumenischen Kreuzweg in der Kirche.