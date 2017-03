Jan Radke will Oranienburgs AfD-Bürgermeister werden

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Jan Radke, will für die Alternative für Deutschland Bürgermeister von Oranienburg werden. Noch lebt der 32-jährige Berliner in Weißensee. In dem Pankower Ortsteil möchte der gebürtige Berliner aber nicht bleiben.

Er frage sich, ob er sich und seiner vierjährigen Tochter die Entwicklung zumuten wolle, sagt Jan Radke, der unverheiratet ist und sich als "zur Hälfte alleinerziehend" bezeichnet. Die Hauptstadt sei schmutzig und unsicher, selbst in Prenzlauer Berg. Oranienburg beschreibt Radke, der sich derzeit in einer Fortbildung befindet und arbeitssuchend ist, dagegen, als "ein Örtchen, wo die Welt noch in Ordnung ist". Hier sei es sicherer und sauberer. Spätestens, wenn er Bürgermeister sei, wolle er umziehen. Dass es schwer ist, eine Wohnung zu finden, habe er schon mitbekommen. Radkes Vater Joachim, der den Sohn zum Interview begleitet und seine außenpolitischen Thesen einbringt, lebt in Oranienburg. Die Großeltern hatten hier eine Datsche, die sie zeitweilig bewohnten, nachdem sie in Berlin zweimal ausgebombt worden waren.

Erst im August 2016 kam Jan Radke in die Partei, die er nach eigenen Angaben "seit Jahren kritisch beobachtet" habe. Während sich die Partei zunehmend radikalisierte, sah er offenbar den richtigen Zeitpunkt, einzutreten. AfD-Mitglieder wie der Parteirechtsaußen Bernd Höcke seien für ihn als Kommunalpolitiker "nicht essentiell wichtig". In der Partei seien ansonsten viele "ganz normale Mitglieder", sagt Radke.Für ihn sei bedeutsam, dass die AfD kritisch geblieben sei und ihre Meinung vertrete. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe sich gegenüber dem, was sie 2013 gesagt habe "um 180 Grad gedreht". Überhaupt sei er von den anderen Partei enttäuscht, begründet Radke sein Engagement in der AfD.

Immerhin hat er es nun als Berliner und absoluter Politikneuling zum Oranienburger Bürgermeisterkandidaten gebracht. Bei der parteiinternen Abstimmung, an der sich acht AfD-Mitglieder beteiligten, setzte er sich im zweiten Wahlgang gegen den Lehnitzer Bodo Radtke durch. Jetzt muss sich Jan Radke mit der Stadt seiner Wahl vertraut machen. Im Gespräch antwortet er auf viele Fragen vage, sagt, er müsse sich noch schlau machen. Radke räumt ein, dass eine anstrengende Zeit vor ihm liege. Trotzdem wirkt er optimistisch. Er wolle mit allen Parteien in der Stadtverordnetenversammlung, in der die AfD nicht vertreten ist, zusammenarbeiten, bietet er ganz pragmatisch an. "Es geht um sinnvolle Ideen. Als Bürgermeister will ich Oranienburg voranbringen", erklärt Radke. Das Führen einer Verwaltung traue er sich zu. "Im Team funktioniert das." Er habe in seinem Job schon 25 bis 30 Leute unter sich gehabt.

Der Berliner nennt die Familienpolitik als sein wichtigstes kommunalpolitisches Thema. "Eltern und Kinder müssen mehr unterstützt werden." Es sei zu prüfen, wo in Oranienburg neue Schulen und Kitas gebaut werden müssen. Kita-Plätze sollen dort entstehen, wo neue Wohnungen gebaut werden. Oranienburg müsse sich ohnehin auf ein Bevölkerungswachstum einstellen. Zum Thema Wohnungsbau merkt er lediglich an, es dürfe "keine zu große Neuverschuldung" geben.

Einen Überblick über die städtischen Gesellschaften hat sich der Bürgermeisterkandidat noch nicht gemacht. Dass diese in einer Holding zusammengefasst werden sollen, ist für ihn ein neues Thema. Vom Regionalen Wachstumskern, den Oranienburg mit Hennigsdorf und Velten bildet, und dem möglichen Bau einer dritten Havelbrücke - davon hat Radke noch nichts gehört. Er wolle Oranienburg bei Spaziergängen, zu denen er die Bürger einlädt, besser kennenlernen und dabei auch nach den Problemen und Wünschen fragen, kündigt Radke an. "Bürgernähe ist wichtig. Da sehe ich mich als Quereinsteiger in der Pflicht." Er wolle als gewähltes Stadtoberhaupt öfter die Bürger nach ihrer Meinung fragen. Politische Entscheidungen sollen auf der Basis vom Umfrageergebnissen getroffen werden.

Ein Thema sei ihm schon genannt worden: der Wunsch nach einem kompletten Radweg rund um den Lehnitzsee. Der Forderung schließt sich Radke, der sich als begeisterten Motorradfahrer bezeichnet, gern an. "Ich war als Kind großer Fan von Michael Schumacher", sagt Radke schließlich. Rennerfahrung habe er selbst auch. Er hat beim Dacia-Logan-Cup teilgenommen und ist zwei Stunden lang im Kreis gefahren.Auch beim Musikgeschmack überrascht Jan Radke. "Ich höre gern die Ärzte und die Toten Hosen." Der Ärzte-Song "Schrei nach Liebe" über einen gewalttätigen Nazi sei damals sein Lieblingslied gewesen - vom Punk zur AfD.

Radikalität müsse der Kampf angesagt werden, erklärt schließlich sein Vater Joachim Radke und beklagt den Diebstahl eines Blumengebindes, das die AfD am 15. März, dem 72. Jahrestag der größten Bombardierung Oranienburgs, am Louise-Henriette-Denkmal abgelegt hatte. Jan Radke hatte dort eine Rede gehalten. Auf der linksautonomen Internetseite "Indymedia" sei ein Diebstahl-Bekennerschreiben der "Autonomen Schmetterlinge" erschienen. Zugleich seien verdunkelte Bilder der anwesenden AfD-Anhänger veröffentlicht worden. "Das sind perfide Mittel", sagt Joachim Radke. Und sein Sohn wünscht sich einen fairen Umgang im Wahlkampf der kommenden sechs Monate.