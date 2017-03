artikel-ansicht/dg/0/

Wensickendorf/Zühlsdorf (OGA) Der Fahrer eines Kleinwagens ist am Dienstag auf der Landesstraße 21 tödlich verunglückt. Das teilte Polizeisprecherin Dörte Röhrs mit.

Der Wagen ging laut Augenzeugen sofort in Flammen auf. © dpa

Der Fahrer – ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte Frau Röhrs noch nicht sagen – war gegen 9 Uhr zwischen Wensickendorf und dem Abzweig nach Zühlsdorf mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen ging laut Augenzeugen sofort in Flammen auf. Zwei Ersthelfer zogen den bereits brennenden Fahrer aus dem Auto. Er erlag aber noch am Unfallort seinen schweren Brandverletzungen. Diese machten seine Identifikation bislang unmöglich, so die Polizeisprecherin weiter. Ihr zufolge wurde ein Seelsorger zum Unfallort bestellt. Er kümmerte sich um die beiden Ersthelfer, die einen Schock erlitten hatten. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug.Die Landesstraße war im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Aufräumarbeiten teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde über Zühlslake umgeleitet.