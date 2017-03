Südafrikas Anti-Apartheid-Aktivist Ahmed Kathrada gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

Johannesburg (dpa) Der südafrikanische Anti-Apartheid-Kämpfer und enge Weggefährte Nelson Mandelas, Ahmed Kathrada, ist tot. Er starb am Dienstagmorgen im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Johannesburg nach kurzer Krankheit, wie seine Stiftung mitteilte. Wegen seiner Rebellion gegen das rassistische Apartheid-Regime in Südafrika saß Kathrada mehr als 26 Jahre im Gefängnis, einen großen Teil davon gemeinsam mit der Freiheitsikone Mandela, dem späteren ersten schwarzen Präsidenten des Landes.