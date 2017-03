artikel-ansicht/dg/0/

Hanoi (dpa) Nach einer Kollision zweier Schiffe vor der Küste Vietnams werden neun Menschen vermisst. Ein vietnamesischer Frachter sei mit einem weiteren Schiff im Südchinesischen Meer zusammengestoßen und gesunken, teilte die vietnamesische Seenotrettung am Dienstag mit. 14 Besatzungsmitglieder des Frachters konnten demnach gerettet worden, die restlichen werden noch gesucht. Das Schiff, das mit dem Frachter zusammenstieß, sei noch nicht identifiziert worden. Das Frachtschiff war den Angaben zufolge am Montag von der nordvietnamesischen Stadt Haiphong in die südliche Stadt Can Tho unterwegs und transportierte Materialien für die Produktion von Zement.