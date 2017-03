"Rambo-Mentalität": Grüne stellen Anti-IS-Koalition infrage

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berichte über zivile Opfer im Kampf gegen den IS im Irak und in Syrien stellen aus Sicht der Grünen die Legitimation der Koalition gegen die Terrororganisation infrage. "In einer Koalition, die das Leben von Zivilisten nicht um jeden Preis schützt, darf Deutschland sich nicht engagieren", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.