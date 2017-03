BUND: Inselverkauf höhlt Stopp der Seenprivatisierung aus

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Bad Saarow (dpa) Der Verkauf von zwei Inseln im Scharmützelsee höhlt nach Ansicht des Bundes für Umwelt und Natur (BUND) die Brandenburger Praxis des Stopps von Seenprivatisierungen aus. Es könne nicht sein, dass Naturschutzverbände sich an Versteigerungen beteiligen müssten, um eine Privatisierung von wertvollen Naturschutzflächen zu verhindern, unterstrich BUND-Landeschef Carsten Preuß am Dienstag. "Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, solche Flächen dauerhaft für den Naturschutz zu sichern", betonte er. In der vergangenen Woche ließ der Bund die Inseln "Kleines und Großes Werl" zum Preis von insgesamt 168 000 Euro versteigern.