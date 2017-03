Einsatz von BVB-Star Reus gegen Schalke unwahrscheinlich

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (dpa) Fußball-Nationalspieler Marco Reus von Borussia Dortmund hat individuell trainiert und eine Laufeinheit absolviert. Der 27 Jahre alte Offensivmann ist aber für einen Einsatz im Revierderby beim FC Schalke 04 am Samstag mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keine Option.

Reus hatte sich am 4. März in der Begegnung mit Bayer Leverkusen (6:2) einen Faserriss an der linken Oberschenkel-Rückseite zugezogen und fiel seitdem aus.