Vogelgrippefälle in Berlin rückläufig

Berlin (dpa) Bei der Geflügelpest in Berlin deutet sich eine Entspannung an. In den vergangenen drei Wochen ist kein Fall mehr nachgewiesen worden, wie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte. Zuletzt sei das Vogelgrippe-Virus als Todesursache bei einem Wildvogel am 7. März festgestellt worden.