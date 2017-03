artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wegen Spionage für den Iran ist ein 31-Jähriger zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Berliner Kammergericht habe den damaligen Studenten der geheimdienstlichen Agententätigkeit schuldig gesprochen, sagte eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag. Der aus Pakistan stammende Angeklagte soll in Berlin, Bremen und an andern Orten spioniert und auch den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Reinhold Robbe ausgeforscht haben. Robbe war damals Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG).