artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine Mutter hat sexuelle Übergriffe auf ihren kleinen Sohn vor dem Berliner Landgericht gestanden. Zu den Taten sei es jeweils auf Geheiß und auf Drängen des 38-jährigen Mitangeklagten gekommen, erklärte die 35-Jährige zu Prozessbeginn am Dienstag. Der Junge war laut Ermittlungen vier bis fünf Jahre alt, als sich die Mutter in ihrer Wohnung im Stadtteil Hellersdorf an ihm verging. Der Frau werden vier Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs zur Last gelegt.