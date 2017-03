Grüne wollen Folien-Spargel drastisch reduzieren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Grünen wollen den Anbau von Spargel unter Folien drastisch reduzieren. Die Fraktion stellte am Dienstag einen Antrag für die nächste Landtagssitzung vor, damit künftig nur noch 10 Prozent der Fläche unter Folien liegt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562628/

Bald ein seltenes Bild? Ein Arbeiter erntet am 27.03.2017 bei sonnigem Wetter auf einem Feld nahe Ruhlsdorf (Brandenburg) Spargel, der unter einer Folie wächst.

Bald ein seltenes Bild? Ein Arbeiter erntet am 27.03.2017 bei sonnigem Wetter auf einem Feld nahe Ruhlsdorf (Brandenburg) Spargel, der unter einer Folie wächst. © dpa

Derzeit werde in Brandenburg mehr als 90 Prozent des Edelgemüses unter Folie herangezogen, teilte die Fraktion mit. Damit könne zwar die Ernte früher beginnen, allerdings sei dies negativ für die Artenvielfalt und beeinträchtige das Landschaftsbild. Der Anbau unter beheizten Folien im Freiland soll dem Antrag zufolge ganz verboten werden, weil dies Energieverschwendung sei. Seit dem Wochenende wird in Brandenburg unter anderem in Beelitz der erste Spargel gestochen.