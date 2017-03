artikel-ansicht/dg/0/

Dolgelin (dpa) Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) ist bei den landesweiten nächtlichen Wachen zum Schutz von Schafen und Weidetieren vor Wölfen mit dabei. In Dolgelin (Märkisch-Oderland) wolle er am Freitag das Gespräch mit Weidetierhaltern und interessierten Bürgern suchen, teilte das Ministerium am Dienstag mit.