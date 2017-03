artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (dpa) Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt unternehmen am Freitag im Bundesrat noch einmal einen Anlauf für eine raschere Ost-West-Rentenangleichung. Sie wollen dazu einen gemeinsamen Antrag einbringen. "Wir äußern darin die dringende Bitte, bei dem Zeitplan für die Rentenangleichung zu bleiben, der bei Bildung der Bundesregierung vereinbart wurde", sagte Regierungssprecher Andreas Timm nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin.