Durchhalteparolen am Stammtisch

Wilko Möller im Parteibüro in der Müllroser Chaussee: Nach dem Rücktritt von Ute Spallek hat die AfD ihren Fraktionsstatus in der SVV verloren, der Bundespolizist ist nun Einzelkämpfer. © MOZ/Thomas Gutke

Es ist einsam geworden auf der einzig wahren Oppositionsbank - als solche sieht Wilko Möller die AfD nach wie vor. Schließlich wimmelt es in der Stadtverordnetenversammlung nur so von "etablierten Parteien", von denen viele Frankfurter "die Nase voll" gehabt hätten, wie Möller kurz nach dem 25. Mai 2014, dem Wahltag, meinte. Der Erfolg gab ihm ein Stück weit recht: 11,6 Prozent stimmten für die AfD. Mit fünf Stadtverordneten und viel Selbstvertrauen startete die Fraktion damals in das Abenteuer Stadtpolitik.

Doch aus dem frischen Wind, den die AfD in die SVV bringen wollte, ist nicht mal ein laues Lüftchen geworden. Wilko Möller steht vor einem politischen Scherbenhaufen. Bereits im November 2015 erklärten Michael Katzke, Hartmut Händschke und Frank Nickel nach einem Richtungsstreit ihren Austritt aus der AfD und gründeten ein eigenes Bündnis. Vor zwei Wochen sagte sich dann mit Ute Spallek auch die bis dahin letzte AfD-Getreue von Möller los. Damit ist der 50-Jährige im Stadtparlament in der Isolation angekommen. Degradiert zu einem Stadtvertreter ohne Fraktion und ohne Einfluss.

Auch er habe sich die Premiere der AfD auf kommunalpolitischer Bühne anders vorgestellt, räumt der Bundespolizist ein. "Wir haben damals die falschen Leute aufgestellt, waren zu sehr mit uns selbst beschäftigt", sagt er, und versucht sich nach dem Schiffbruch in Durchhalteparolen: "Jetzt hätten wir ausreichend Personal, um die SVV zu bestücken - leider finden die nächsten Wahlen erst 2019 statt."

Die Mitgliederzahl des AfD-Stadtverbandes liegt stabil bei rund 30, zuzüglich etlicher Unterstützer ohne Parteibuch. "Wir haben einen Stammtisch etabliert, für die Frankfurter, die sich einbringen, aber nicht parteipolitisch engagieren wollen. Viele befürchten ja auch private oder berufliche Konsequenzen." Freilich nehme man nicht jeden auf, versichert Wilko Möller. "Wir wollen uns freihalten von Leuten mit rechtsextremer Vergangenheit oder Reichsbürgern."

Mit bisweilen rechtspopulistischer Polemik spricht die AfD jedoch auch diese Klientel an. Für Ärger sorgte Wilko Möller beispielsweise mit Äußerungen über eine durch Asylbewerber "importierte Kriminalität" und Eisenhüttenstadt als "Frontstadt". In fragwürdiger Erinnerung blieb auch der Aufruhr um den sachkundigen Einwohner Daniel Hofmann - er hatte auf seiner Facebook-Seite Adolf Hitler und Joseph Goebbels im Bild gezeigt und zitiert. Eine Provokation, die der AfD-Stadtverband hinterher zu relativieren versuchte. Anderseits sagt Möller aber auch: "Political Correctness ist etwas für etablierte Parteien." Zum Thema Flüchtlinge kommentiert er in Stammtischmanier: "Frankfurt hat zu viele aufgenommen. Die Stadt wird über Gebühr mit den Folgekosten belastet. Für die Sozialindustrie war die Flüchtlingswelle ein Segen." Der Islam, ist Möller überzeugt, gehöre weder zu Deutschland noch zu Frankfurt: "Die Gefahr besteht, dass Muslime uns ihre Lebensweise aufdrücken wollen."

Zu Stadtentwicklungsdebatten hat die AfD dagegen selten im Plenum Position bezogen. Wilko Möller selbst erklärt dazu - in erneut befremdlichem Jargon: "Ich bin nicht der große Redner, ich bin eher der Schreibtischtäter." Die AfD müsse keine Reden um der Reden willen halten. "Wir gehören nicht zu den Schreihälsen und Selbstdarstellern." Andererseits würde er gerne mehr mit seinen Stadtverordnetenkollegen zusammenarbeiten. "Ich vermisse da ein Zusammengehörigkeitsgefühl", beklagt Möller und schlägt, um die "ideologischen Schranken in den Köpfen" zu überwinden, mal einen gemeinsamen Frühschoppen vor.

Wichtigstes Ziel für die AfD bleibe aber eine Entlastung in den Geldbörsen der Bürger. Kita- oder Straßenbaubeiträge müssten gesenkt oder ganz abgeschafft werden. Um den dafür nötigen Gestaltungsspielraum im Haushalt zurückzugewinnen, brauche es "erhebliche Personaleinsparungen bei der Stadtverwaltung", betont Wilko Möller, der ebenso dafür plädiert, den Nutzen gemeinsamer Förderprojekte mit Slubice stärker zu hinterfragen.

Beim Thema Kreisreform stehe die AfD voll hinter der Position des Oberbürgermeisters, habe selbst 200 Unterschriften für die Volksinitiative gegen das Projekt gesammelt. "Es imponiert, dass er kämpfen kann. Man merkt, dass er mit Herzblut die Interessen der Stadt vertritt", lobt Möller Stadtoberhaupt Martin Wilke.

Nicht unbedingt im Interesse der Stadt ist die mediale Aufmerksamkeit, die ihr seit den großen Wahlerfolgen der AfD im Jahr 2014 zuteil wird. Wenn die Rechtspopulisten etwas erreicht haben, dann nämlich dies: dass Frankfurt nun allzu oft als Hochburg der Unzufriedenen herhalten muss, als Musterstadt für die Abgehängten, die den Protest, also die AfD wählen - obwohl die zivilgesellschaftliche Realität weitaus bunter, weltoffener und selbstbewusster aussieht.

Trotzdem passt es ins Bild, dass sich Brandenburgs Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Alexander Gauland, nun ausgerechnet Frankfurt-Oder-Spree als Wahlkreis auserkoren hat. "Das hat sich so gefunden. Ich habe ihm vorgerechnet, dass er in Frankfurt mit einem besseren Ergebnis in den Bundestag einziehen kann als in Potsdam", erklärt Wilko Möller. Sein Stadtverband sei daher "hochmotiviert, etwas herauszuholen. Rechts von der CDU muss es in Deutschland noch eine Kraft geben, die die Probleme anpackt."