Transporter wendet und verletzt Mopedfahrer

Dallgow (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 bei Dallgow-Döberitz ist am Montagnachmittag ein 19-jähriger Mopedfahrer verletzt worden. Ein 68-jähriger Fahrer eines Kleinlasttransporter, der in Richtung Berlin fuhr, wollte offensichtlich auf der Bundesstraße wenden. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der junge Mann wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wegen des Unfalls, bei dem ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand, musste die B5 zeitweise voll gesperrt werden.