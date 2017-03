Schwesig: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz

artikel-ansicht/dg/0/

Düsseldorf (dpa) Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hat das Vorhaben der NRW-Landesregierung zur Stärkung von Kinderrechten unterstützt. Am Rande des Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags in Düsseldorf forderte sie, den Schutz von Kindern ins Grundgesetz aufzunehmen.

"Die Verfassung ist unser Wertekanon in Deutschland. Und da gehören die Kinderrechte rein", sagte Schwesig während einer gemeinsamen Erklärung mit NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Landesfamilienministerin Christina Kampmann (beide SPD).

Die NRW-Landesregierung will über eine Initiative im Bundesrat auf die Festschreibung von Kinderrechten im Grundgesetz hinwirken. Am kommenden Freitag werde NRW das Vorhaben in der Länderkammer einbringen, sagte Kampmann.