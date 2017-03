artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und der französische Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon haben sich für mehr Investitionen im Kampf gegen Hacker-Angriffe ausgesprochen. Diese Attacken seien lange nur am Rande behandelt worden, das Thema habe aber in den vergangenen Monaten an Bedeutung gewonnen, sagte Schulz am Dienstag nach einem Treffen mit dem Sozialisten Hamon in Berlin. Beide Politiker drangen zugleich auf mehr Engagement im Kampf gegen Steuerbetrug- und flucht.