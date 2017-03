Heim-Fluch geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Die Fußballer des FC Stahl Brandenburg untermauerten am Sonnabend ihre Stellung als heimschwächstes Team der Brandenburgliga mit der 1:4-Niederlage im Stadion am Quenz gegen den SV Falkensee/Finkenkrug. Die Gäste reisten übrigens als schlechteste Auswärtsmannschaft an, und konnten sich nach dem Abpfiff um einen Rang verbessern.

Dabei begann es sehr ordentlich für die Gastgeber. In der 2. Minute brachte Pascal Karaterzi einen Freistoß in den Gästestrafraum, den Gabriel Franceschini Machado zum 1:0 nutzte. Die Sicherheit durch die frühe Führung währte aber nicht lang. Zunächst versuchten die Brandenburger noch nachzulegen, die beste Chance hatte noch Marco Leffs, der bei seinen zwei Versuchen jedoch abgeblockt wurde, sodass die Mannschaft nach etwa 20 Minuten das Fußballspielen eingestellt hatte. Kaum ein Pass kam beim Mitspieler an, beziehungsweise sie konnten dann den Ball nicht behaupten.

So wurden die Gäste, die nun wirklich keinen Fußball vom anderen Stern spielten, "stark" gemacht. In der 21. Minute musste Machado das erste Mal retten, fünf Minuten später wehrte Schlussmann Christoph Böhm einen Freistoß gerade noch ab, der Nachschuss ging über die Latte. Trotz der Annäherungen der Falkenseer fiel der Ausgleich aus dem Nichts. Die Stahl-Abwehr brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Fabian Kracht jagte das Leder aus zwölf Meter unhaltbar ins rechte obere Toreck.

Nun bekamen die Gäste Oberwasser, ohne jedoch zu dominieren. Den Platzherren gelang es einfach nicht, durch eigene Angriffe für Entlastung zu sorgen. Kurz vor dem Pausenpfiff, dann der nächste Nackenschlag. Nach einer Linksflanke köpften die Gäste den Ball an den Querbalken, den Abpraller jagte Fabian Rübekohl zum 2:1 in die Maschen.

Mit dem Wiederanpfiff durfte Machado mehr in der Offensive ran, das Spiel der Gastgeber wurde druckvoller. In der 47. Minute setzte Armin Schmidt energisch nach, bekam seine Schusschance, doch SV-Torwart Stefan Demuth wehrte ab. Praktisch im Gegenzug musste der frisch eingewechselte Leif Cedric Oppenborn in letzter Sekunde klären, wie auch wenig später Ray Kollewe.

Die letzte gute Möglichkeit erspielte sich die Stahl-Elf in der 68. Minute. Ademilson Castro Dos Santos drang in den Strafraum ein, sein Pass findet Rico Buczilowski, dessen Volleyschuss knapp am rechten Pfosten vorbei ging. Damit hatte sich das Offensivangebot der Platzherren für diesen Tag erschöpft.

Das Schlusslicht hatte immerhin noch drei Aktionen. In der 71. Minute hatten sie noch Pech, dass der Schuss an den rechten Pfosten ging, doch dann halfen die Märzke-Schützlinge bei den Gegentoren kräftig nach. Nach einem Strafraumgewühl wollte Oppenborn den Ball wegschlagen, traf aber Cedric Burchardi und von ihm prallte der Ball ins Netz (79.). Vier Minuten später unterlief Stephan Schubarth ein "Stockfehler" bei der Ballannahme, Burchardi legte den Ball quer und El-Moghardi schob ins leere Tor zum 4:1-Endstand ein.

Trainer Eckart Märzke analysierte schnörkellos: "Das war einfach zu wenig. Nach der frühen Führung haben wir nicht mehr Fußball gespielt. Man merkte auch, die Gäste wollten den Sieg mehr, haben mehr dafür investiert."

Dass die Personallage nicht gerade ideal ist, wollte Märzke als Ausrede nicht gelten lassen. Stürmer Carlos Prudente musste zum Beispiel nach einer halben Stunde ausgewechselt werden, da er schon abgeschlagen in die Partie ging. Das Mitwirken der beiden US-Amerikaner, die in der Winterpause einen guten Eindruck hinterließen, kam aufgrund der Visabestimmungen nun doch nicht zustande.

Am 1. April geht es zum Tabellenzweiten MSV Neuruppin.