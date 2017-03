artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich für internationale Regeln zum Umgang mit Internetdaten einsetzen. Der G20-Gipfel im Juli in Hamburg sei dafür eine Möglichkeit, sagte sie bei der Vorstellung eines Buches der früheren Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) am Dienstag in Berlin.