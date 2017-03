Elfmeterpfiff kostet Auswärtssieg

artikel-ansicht/dg/0/

Der Winterneuzugang Bartosz Szymanski hatte den BSC in Plauen in Führung gebracht. © MZV

BSC-Trainer Özkan Gümüs hatte seiner Mannschaft eine defensivere Grundordnung verschrieben, wie noch gegenüber dem Jena-Spiel und sie hielt sich an die Taktik über die gesamten 90 Minuten.

Die Plauener hatten sicherlich mehr Ballkontakte, fanden aber kaum eine Lücke in der Süd-Deckung. Gefahr kam höchstens bei Standards auf, doch die wurden wie in der 12. und 17. Minute abgeblockt. Glück hatten die Gäste dann aber in der 26. Minute. Nach einem Freistoß kam ein Plauener zum Kopfball, doch die Latte rettete diesmal für Süd-Schlussmann Sven Roggentin, der aber ansonsten stets auf dem Posten war.

Zehn Minuten vor der Halbzeit erhielten die Brandenburger ihre erste gute Möglichkeit und die wurde prompt genutzt. Maximilian Ladewig spielte den Ball geschickt in die Spitze auf Bartosz Szymanski, der Stürmer schüttelte seinen Gegenspieler ab und schoss flach zum 1:0 ein. Die Gastgeber wirkten leicht geschockt, die BSC-Elf setzte nach. Rene Görisch (41.) sah den heranstürmenden Lukas Kohlmann, der die Eingabe haarscharf verpasste. Kurz vor der Pause zeigte Roggentin noch einmal sein ganzes Können, als er den Ball mit einem tollen Reflex gerade noch vor der Torlinie abwehrte.

Im zweiten Durchgang änderte sich zunächst nichts am Gesamtbild. Die Platzherren bemüht, scheiterten aber immer wieder an der gut gestaffelten BSC-Abwehr. Und die Nullfünfer sorgten weiter für Entlastung, wenn sie die Chance sahen schnell nach vorn zu spielen. Nach einer Stunde versuchte es Rene Görisch aus 20 Meter, er verzog knapp. Die größte Möglichkeit zur Vorentscheidung besaß Alexander Eirich in der 82. Minute. Er hatte sich über links prima durchgesetzt, verlor aber freistehend dann die Nerven und schoss vorbei.

Kurz zuvor hatten die Gäste aber erneut bei einem Lattentreffer (75.) Glück gehabt. Dann folgte die ominöse 87. Minute. Nach einer Flanke in den BSC-Strafraum kam Roggentin heraus, faustete den Ball weg und prallte anschließend mit einem Plauener zusammen. Der Schiedsrichter, der in der hektischen Schlussphase ein wenig den Überblick verlor, zeigte zur Überraschung der meisten im Stadion auf den Punkt. Den Elfmeter wehrte Roggentin sogar ab, doch beim Nachschuss Silvano Varnhagens war auch er machtlos.

Unmittelbar nach dem Abpfiff herrschte natürlich noch Frust bei den Nullfünfern über die verloren gegangenen zwei Punkte, doch wenn man die beiden Lattentreffer berücksichtigt, geht das Remis in Ordnung.

Auf jeden Fall sollte die Süd-Elf am Samstag (1. April/14 Uhr) im Heimspiel gegen den SSV Markranstädt nachlegen, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.