2. Bundesliga wir kommen

Berlin (MOZ) Am Sonnabend wurde es ernst: die 2. Bowling-Herrenmannschaft des TSV Chemie Premnitz fuhr nach Berlin, um endlich wieder den Sprung in die Bundesliga zu schaffen.

Nach drei Wochen intensiver Trainingsarbeit hatten sich die Premnitzer eine Menge vorgenommen. Da Philipp von Treskow noch nicht wieder ganz fit war, kümmerte er sich um das Coaching. Als Spieler standen Torsten Schneider, Sven Tangermann, Robby Baumann, Roy Lorenz, Tony Lindner und Stefan Bock zur Verfügung, komplettiert wurde der Kader durch Matthias Klein und Adrian Slaby. Es wurden am Wochenende viermal drei Spiele im Fünferteam bestritten und den beiden besten Teams nach zwölf Durchgängen winkte der Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord.

Die Premnitzer begannen sehr dominant mit 1081, 1108 und 1054 Pins und lagen damit sicher auf Rang eins. Nach der Pause fand Tangermann nicht mehr zu seinem Spiel und wurde im sechsten Frame gegen Baumann ausgewechselt. Trotz dieser 108 Pins blieb das Team konzentriert und erreichte noch 994 Pins. Darauf folgten noch 984 und 954 Pins, was nach dem ersten Turniertag die Führung bedeutete.

Nun lag das TSV-Team mit 6175 Pins vor Berlin mit 5957 Pins. Die besten TSV-Spieler dieses Tages waren Torsten Schneider mit 1386 und Tony Lindner mit 1319 Pins.

Auch der Sonntag begann wieder sehr gut mit Serien von 1041, 1026 und 919 Pins. Allerdings hatten die Berliner einen tollen Lauf und setzten sich auf den ersten Rang. Obwohl der Nachmittag recht schlecht mit 887 Pins für die Premnitzer begann, behielten sie die Nerven und beendeten den Wettkampf mit 1106 sowie 1004 Pins auf einem hervorragenden zweiten Rang, der den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga Nord bedeutet. Am Sonntag war Tangermann mit 1303 Pins der beste TSV-Mann. Berlin war mit 220 Pins im Schnitt am Sonntag die verdient bessere Mannschaft.

Für den TSV Chemie Premnitz waren Robby Baumann 1345/7, Stefan Bock 1798/9, Tony Lindner 2500/12, Roy Lorenz 1942/10, Torsten Schneider 2567/12 und Sven Tangermann 2026/10 in Aktion.