Handballer stoppten Negativtrend

Perleberg (MOZ) Bevor die Handballer des MBSV Belzig ihre weite Reise zum SV Blau-Weiß Perleberg antraten, musste Trainer Denis Wandersee den nächste Rückschlag hinnehmen. Auf den Verzicht von Erik Merkel und Marc O'Neil hatte er sich schon eingestellt, dann fiel am letzten Trainingstag auch noch Tommy Boskugel aus. In einem Trainingsspiel gegen die A-Junioren trat er nach zwei Minuten unglücklich auf und musste mit Verdacht auf Bänderriss aufhören. Damit dürfte die Saison für Boskugel beendet sein.

Aus der Not machte Wandersee eine Tugend, stellte gleich im Testspiel Maximilian Kernke auf die Rückraum Mitte, wo er auch in Perleberg agierte. Und er erledigte seinen Job gut, setzte seine Mitspieler geschickt in Szene und strahlte selbst Torgefahr aus.

Nach einigen unglücklichen Niederlagen war man gespannt, wie sich die Bad Belziger beim Verbandsliga-Schlusslicht präsentieren würden. Doch mit der Psyche schienen sie zunächst keine Probleme zu haben. Sie lagen von Beginn an in Führung, die sie bis zur 11. Minute auf 7:3 ausbauten. Der Vier-Tore-Vorsprung hatte auch noch beim Gang in die Kabinen bestand. Der hätte aber leicht höher ausfallen können als das 19:15, doch die Gäste kassierten etliche Schlagwürfe, die Michael Schröter im MBSV-Kasten zu spät sah. "Die hätten wir vorher abblocken müssen. Das klappte dann in der zweiten Hälfte besser", ärgerte sich Wandersee zur Pause.

Der Verdruss wurde zum Wiederanpfiff noch verstärkt, da sich seine Mannschaft nun etliche technische Fehler erlaubte. Dies nutzten die Gastgeber für Konterangriffe, die in der 42. Minute zum 21:21 ausglichen. Angesichts der jüngsten Negativerlebnisse der MBSV-Spieler hätte die Partie nun kippen können. Aber die Gäste beruhigten wieder ihre Aktionen, auch weil Co-Trainer Ralph Gutzmer, in der Deckung einsprang.

Es ging zunächst unter wechselnden Führungen im Gleichschritt weiter. In der 53. Minute hieß es 26:26, doch dann unterliefen den Hausherren Fehler im Angriff, was den Bad Belziger entgegen kam. Viele Tempogegenstöße liefen nun über Georg Wendland, der diesmal auf der linken Außenbahn zum Einsatz kam. Rasch bauten die Gäste ihren Vorsprung aus, so dass die Blau-Weißen resignierten. Mit einem 33:27-Erfolg traten die Mannen von Trainer Wandersee die Rückreise an.

Weiter geht es am Sonntag (2. April/16 Uhr) mit dem letzten Heimspiel gegen den SV Motor Hennigsdorf. Gegen den Tabellenvorletzten sollen die zweite Punkte her, um eventuell in der Tabelle noch einen Platz gutzumachen.

Trotz der nun drei verletzten Stammkräfte schaut Trainer Wandersee nun etwas optimistischer in die Zukunft. Denn das Experiment mit Kernke auf der Mittelposition ist gelungen, wo er sich mit Kevin Senst ablösen kann, die beiden A-Junioren Jannes Wernicke - er erzielte seinen ersten Treffer im Männerbereich - und Hannes Richter finden immer mehr die Bindung und mit Philipp Schulz hat der Coach einen neuen Spieler, den er auf Links- oder Rechtsaußen einsetzten kann. Er hatte beim SV Kloster Lehnin gespielt, doch als dort mit dem Handball aufgehört wurde, legt er den Ball ebenfalls aus der Hand. Über den Kontakt mit Schlussmann Schröter, beide spielten in Lehnin zusammen, fand er den Weg zum MBSV. Nach einigen Wochen Training gab er nun sein Debüt im MBSV-Trikot.

MBSV: Michael Schröter, Matthias Paul (2 Tore), Maximilian Kernke (7), Max Dreer (1), Hannes Richter, Christopher Dümchen (9), Kevin Senst (6, Philipp Schulz (2), Ralph Gutzmer, Georg Wendland (5), Jannes Wernicke (1).