artikel-ansicht/dg/0/

Wieder in der Erfolgsspur

Bad Belzig (MOZ) Die Handballerinnen des MBSV Belzig waren in der jüngeren Vergangenheit nicht mit Erfolg verwöhnt, gerade die unerwartete Niederlage aus der Vorwoche beim damaligen Schlusslicht in Wildau durfte an den Nerven genagt haben. Nun kam am Sonntag der neue Tabellenletzte Hennickendorfer SV in die Albert-Baur-Halle, aber diesmal gewährten die Bad Belzigerinnen keine Aufbauhilfe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562652/





Pech hatte in der jüngeren Vergangenheit Josefine Hoffmann. Dank ihrer intensiven Spielweise wurde immer wieder ihre Nase in Mitleidenschaft gezogen, was sie aber nicht hinderte fleißig Tore zu werfen.



© MZV