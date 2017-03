Start für Türkei-Referendum in Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) In der Türkei wird am 16. April über eine veränderte Verfassung abgestimmt, die dem Präsidenten eine kaum noch eingeschränkte Macht verleihen soll. In Deutschland können türkische Staatsbürger seit Montag mit "Ja" oder "Nein" stimmen.

Montag, 9 Uhr. Vor dem türkischen Generalkonsulat in der Berliner Heerstraße hat sich eine kleine Schlange gebildet. Ein paar Polizisten sind da. Den Einlass regelt das Konsulat. Es geht freundlich zu, und die Sicherheitskontrollen sind lässiger als bei jedem Heimspiel von Hertha BSC. Auch Journalisten dürfen auf das Konsulatsgelände. Für genau 40 Minuten.

Eine junge Frau hat es eilig. Wie hat sie abgestimmt? "Mit ,Nein' natürlich." Warum? "Na, damit Erdogan nicht noch mehr Macht bekommt." Mehr könne sie jetzt nicht sagen. Sie müsse dringend zur Arbeit. In neun nummerierten Containern befinden sich die Wahllokale. Ein Bärtiger, der sagt, er heiße Ahmed, trägt ein Schild mit der Nummer 4. Ahmed ist als Wahlhelfer für den vierten Container zuständig und gehört zum "Hayir-Lager", also zu denen, die mit "Nein" stimmen. Diejenigen, die "Evet" (Ja) zur neuen Verfassung sagen, stellen die andere Hälfte der Helfer. Bis zum 9. April werden Sechs-Stunden-Schichten geleistet. Ahmed war Kraftfahrer. Jetzt kann er nicht mehr auf Tour. Das Herz. Aber wenn es darum geht, "seinen Landsleuten in der Türkei eine Diktatur zu ersparen", stellt er sich gern vor die Container.

Eine Gruppe junger Männer steigt vor dem Tor aus einem Kleinbus. Einer trägt die türkische Fahne um den Bauch und lässt aus einem etwas versteckten Gerät traditionelle türkische Musik ertönen. Eine Ja-Stimme? "Natürlich. Weil es richtig ist. Erdogan bekommt die Macht, die er verdient."

Auf der anderen Straßenseite stehen Anhänger der HDP und protestieren dagegen, dass niemand von dieser Partei, die nicht zuletzt Interessen der Kurden vertritt, in der Wahlkommission sitzt. In der sind Vertreter der Regierungspartei AKP, der sozialdemokratischen CHP und der ultranationalistischen MHP. Viele Abgeordneten und Funktionäre der linken HDP sitzen derzeit in türkischen Gefängnissen. Die kleine Protestgruppe wird immer wieder von Erdogan-Anhängern beschimpft. Mehtap Erol, die Ko-Vorsitzende der HDP in Berlin, darf immerhin die Wahl beobachten. "Aber wenn die Wahlzettel in die Türkei geflogen werden, sind wir nicht dabei." Zumindest in Berlin rechnet Erol "mit 60 Prozent ,Nein'".

Ein Mann mit Sonnenbrille steht daneben und sagt, die HDP-Leute seien Freunde von ihm. Er sei allerdings "Pro-Erdogan". Es fehle der HDP "die ausreichende Distanzierung von der PKK". Er selbst fühlt sich keiner Partei nah. Aber dass so viele Türken in Deutschland beim Referendum mit "Evet", also mit "Ja" stimmen, sei nun wirklich kein Wunder. "Das ist wie beim Fußball. Wir Türken sind so etwas wie der Ersatzspieler in der Mannschaft, der seit 50 Jahren nicht eingesetzt wird." Er fragt: "Warum können wir nicht wenigstens auf kommunaler Ebenen mitentscheiden?"

Ein "Ja" für Erdogans Alleinherrschaft als Protest gegen gescheiterte Integration? Das will Kenan Kolat nicht gelten lassen. Der ehemalige Chef der weltlichen Türkischen Gemeinde in Deutschland ist als Vertreter der CHP in der Wahlkommission. "Es ist kontraproduktiv, hier in Deutschland mit Ja zu stimmen. Das schürt nur weitere Vorurteile."