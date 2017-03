artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Im Foyer des Brandenburger Theaters findet am Sonntag, 2. April, wieder ein Theaterfrühstück statt. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und hat die Neuinszenierung der Brandenburger Bürgerbühne "Jacke wie Hose" von Manfred Karge zum Thema. Der Brandenburger Manfred Karge gehört zu den Künstlerpersönlichkeiten, die die deutsche Theatergeschichte durch ihre Arbeiten maßgeblich geprägt haben. Bevor er 1978 in den Westen übersiedelte, setzte er mit seinem Schaffen als Schauspieler und Regisseur an der Volkbühne für das DDR-Theater wichtige ästhetische und kritische Impulse. Eines seiner ersten Stücke war "Jacke wie Hose", das am Bochumer Schauspielhaus uraufgeführt wurde und wegweisend für die Aufarbeitung der deutsch-deutschen Vergangenheit auf den deutschsprachigen Bühnen wurde. Im Rahmen des Theaterfrühstücks, zu dem der Theaterförderverein wieder traditionell einlädt, stellt Boris von Poser, der Regisseur von "Jacke wie Hose", den Autor Manfred Karge vor und gibt Einblicke in die Neuproduktion der Bürgerbühne. Die Premiere des Stücks wird am Freitag, 7. April, um 19.30 Uhr aufgeführt. Karten hierfür gibt es per Telefon unter 03381/511111. Das Theaterfrühstück kostet keinen Eintritt.