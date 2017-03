Früherer Taliban-Befehlshaber im Ostallgäu gefasst

artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe (dpa) Ein früherer Kommandeur einer Kampfeinheit der Taliban in Afghanistan sitzt in Deutschland in Untersuchungshaft. Der 30-Jährige wurde bereits am vergangenen Donnerstag im Ostallgäu festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Dem Mann wird demnach vorgeworfen, in seiner Heimat für die radikal-islamischen Taliban gekämpft zu haben. Von 2004 bis 2008 soll er selbst zahlreiche Einsätze gegen ausländische und einheimische Soldaten befehligt haben.