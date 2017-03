Tankstellenräuber gesucht!

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562662/

Zur Tatzeit hielt sich ein Mitarbeiter der Tankstelle im Lager auf, als er plötzlich zwei männliche, maskierte Personen hinter sich bemerkte. Beide Täter gestikulierten dem Mitarbeiter zu, dass er ins Büro gehen solle, wobei einer der Männer ein Messer in der Hand hielt. Der Mitarbeiter der Tankstelle drängte die beidem Maskierten zurück in den Verkaufsraum. Alle drei Personen begaben sich nun hinter den Verkaufstresen, wo die Täter Bargeld aus der Kasse in Höhe von mehreren hundert Euro entnahmen. Als der Mitarbeiter versuchte, nach seinem Handy zu greifen, hielt plötzlich einer der Männer einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand und gestikulierte, dass der Mann nicht telefonieren solle. Als die Täter anschließend die Tankstelle verlassen wollten, kehrte einer zurück und hob das Messer auf, was zuvor runtergefallen sein muss. Anschließend verließen Beide den Ort in Richtung Rosa- Luxemburg- Allee.

Am 24.09.2016 wurde im Bereich der Rosa- Luxemburg- Allee Ecke Kopenhagener Straße durch einen Zeugen ein pistolenähnlicher Gegenstand, ein Messer und Handschuhe aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die Tatwerkzeuge handelt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter mit Messer

etwa 175- 178 cm groß

schlank

dunkle Augen

südländische Erscheinung

graues Kapuzenshirt

hatte etwas Graues vor dem Mund (Tuch oder Shirt)

trug eine Kapuze auf dem Kopf

trug Handschuhe

Zweiter Täter

etwa 175- 178 cm groß

dunkle Augen

südländische Erscheinung

schwarzes Kapuzenshirt

trug ebenfalls die Kapuze auf dem Kopf

ebenfalls Tuch oder Shirt vor dem Mund

Die Polizei fragt:

Wer hat Beobachtungen gemacht, die Im Zusammenhang mit dem Auffinden der Tatwerkzeuge stehen könnten?

Wer kann Angaben zur Identität der Täter oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331- 5508 0 oder jede andere Dienststelle entgegen.