Heizungsableser Ista plant 1000 neue Jobs

Essen (dpa) Der Essener Wärmemesskonzern Ista will in den nächsten Jahren 500 bis 1000 neue Jobs schaffen. «Wir werden für unser Wachstum in den nächsten zehn Jahren trotz Effizienzsteigerungen zehn bis 20 Prozent mehr Personal brauchen».

© Mike Henning/Ista/dpa