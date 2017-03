Rauball: Gespräche mit Tuchel in der Sommerpause

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (dpa) Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wollen in der Sommerpause Gespräche mit Chefcoach Thomas Tuchel über dessen Zukunft beim Fußball-Bundesligisten führen. Das kündigte BVB-Präsident Reinhard Rauball in der Zeitung «Ruhr Nachrichten» an.