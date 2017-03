Betreiber: BER-Finanzen über Mitte 2018 hinaus gesichert

artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (dpa) Am neuen Berliner Hauptstadtflughafen geht nach Angaben der Betreiber so schnell das Geld nicht aus. "Die Liquidität der FBB ist über die Jahresmitte 2018 hinaus gesichert", bekräftigte die Flughafengesellschaft am Dienstag. Die Zeitung "B.Z." (Dienstag) hatte berichtet, die Finanzierung drohe zu platzen, wenn nicht bis Ende April ein Eröffnungstermin für den neuen Flughafen genannt wird. Dies verlange die Europäische Investitionsbank.