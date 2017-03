artikel-ansicht/dg/0/

Charité-Legende Ingeborg Rapoport stirbt im Alter von 104 Jahren

Berlin (dpa) Die renommierte Charité-Kinderärztin Ingeborg Rapoport ist tot. Sie starb bereits am 23. März im Alter von 104 Jahren, teilte die Berliner Uniklinik am Dienstag mit. Rapoport machte sich in der DDR vor allem mit der Versorgung von Frühgeborenen einen Namen und war die erste Professorin für Neonatologie an der Charité.

Verstorben: Die Kinderärztin Ingeborg Syllm-Rapoport am 09.06.2015 in Hamburg. Sie starb am 23. März im Alter von 104 Jahren, teilte die Berliner Uniklinik am 28.03. mit.



