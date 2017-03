artikel-ansicht/dg/0/

Dresden (dpa) Trickbetrüger haben in Dresden fast 40 000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erhielt eine 78-Jährige den Anruf eines falschen Polizisten, der vorgab, einen bewaffneten Verbrecher zu verfolgen. Ihr Name stehe auf einer Liste. Ein Kriminalbeamter werde sich melden und ihre Barschaft sicherheitshalber in Verwahrung nehmen. Die Frau übergab einem Unbekannten am Montag rund 10 000 Euro.