Weniger Einnahmen trotz höherer Gebühren?

Ketzin/Havel (MOZ) Eigentlich ist die große Steganlage an der Ketziner Havelpromenade eine einzige touristische Erfolgsgeschichte für die Stadt. Im jeweiligen Bezug zum Startjahr 2004 erhöhten sich die Nutzungen des Steges mit Übernachtungen von Bootsbesatzungen von 338 auf 1944 im vergangenen Jahr, ohne Übernachtung von 82 auf 865 im Jahr 2016, fast doppelt so viele wie 2015. Laut Tourismusbericht erbrachte das mehr als 26 000 Euro Einnahmen. Und trotzdem ist für die Stadt ein Defizit in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.

Sabine Pönisch, stellvertretende Bürgermeisterin, nannte am Montag im Hauptausschuss den Grund: Mit diesen Einnahmen wurde die Stadt umsatzsteuerpflichtig. Deshalb hatte die Stadtverwaltung bereits dem Wirtschaftsausschuss Mitte März eine moderate Erhöhung der Entgelte als Beschlussvorschlag für die Stadtverordneten vorgelegt. So soll die Gebühr für das Anlegen mit Übernachtung ab 15. April von 1,20 auf 1,50 Euro steigen, ohne Übernachtung werden bei Bootslängen unter sechs Meter zwei Euro und bei längeren Booten fünf Euro fällig, was mehrheitlich dann auch empfohlen wurde. Der Finanzausschuss war in dieser Angelegenheit ganz anderer Meinung. "Der Steg sollte der Stadt was einbringen", argumentierte Vorsitzender Thomas Vinz. Denn nach den oben genannten moderaten Gebührenerhöhungen bliebe für die Stadt immer noch ein Defizit von gut 6.000 Euro pro Jahr bei angenommener gleichbleibender Anzahl Anlegevorgänge. Der Finanzausschuss empfahl deshalb jeweils eine Erhöhung auf 1,80 Euro, vier und für die längeren Boote 7,50 Euro. Das sei am Markt keinesfalls durchzusetzen, warnte Sabine Pönisch nach Rücksprache mit den Mitarbeitern, die die Gebühren kassieren. Heinz Irmer hielt dagegen: "Es darf nicht sein, dass die Stadt am Stadtsteg noch zuzahle." Die Gebühren müssten auf jeden Fall kostendeckend sein. Drei Mitglieder des Hauptausschusses befürworteten die Variante mit den höheren Gebühren, aber vier lehnten sie ab. "Somit werde ich den Stadtverordneten am 10. April die Variante mit den niedrigeren Entgelten je Anlegevorgang zur Abstimmung vorlegen", resümierte Bürgermeister und Hauptausschussvorsitzender Bernd Lück.

Ob die Mehrheit dieser Empfehlung folgen kann, ist noch nicht ganz sicher. Welche Variante die richtige ist, wird wohl erst mit der Abrechnung der Einnahmen am Ende der Saison festzustellen sein.