Drei Platzverweise im Oldie-Kurstadtduell

Bad Freienwalde (MOZ) Große Überraschungen blieben am 11. Spieltag der Kreisliga der Altherrenkicker, Staffel Nord, aus. Tabellenführer Victoria Seelow nahm die Auswärtshürde Concordia Buckow/Waldsieversdorf/Müncheberg zwar nicht unbedingt mit Bravour, aber die Elf von Übungsleiter Torsten Schröder setzte sich knapp mit 1:0 durch. Bereits in der dritten Minute markierte Seelows Matthias Bleschke den einzigen Treffer in einer Begegnung, in der beide Mannschaften wenig Anschauliches boten.

Spannend ging in es im Derby zwischen Gastgeber Jahn Bad Freienwalde und der SG Falkenberg/Altglietzen/Neuenhagen zu. In der Anfangsphase erwiesen sich die Jahn-Oldies als spielbestimmend und gingen durch Karsten Bach nach nur fünf Minuten mit einem gefühlvollen Heber mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit kamen die Gäste auf und Enrico Grundmann sorgte für den 1:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel war es in der Schlussphase erneut Grundmann, der den Siegtreffer für die Spielgemeinschaft erzielte. Zuvor hatte Freienwaldes Lars Behnke vom Unparteiischen Maik Rekasch Gelb/Rot gesehen. Glatt Rot gab es zudem für Jahn-Akteur Marcel Korte sowie SG-Spieler Denis Kiekeben.

Im Topspiel trennten sich der Tabellenzweite Blau-Weiß Wriezen und der Drittplatzierte SG Kienitz/Golzow mit einem 1:1. Thomas Becker hatte die Heimelf in Führung gebracht, Marcin Mazan traf zum 1:1-Endstand. Ebenfalls mit einem Remis endete die Partie RW Diedersdorf gegen SV Gorgast/Manschnow. Für die Rot-Weißen trafen Lutz Gramsch und Ralf Heinrich. Die Gästetore erzielten Denny Bethe und Burkhard Paetzel.