Kegel-Krimi bringt Zechin Tabellenspitze

artikel-ansicht/dg/0/

Zechin (MOZ) Der 17. Spieltag erwies sich für die Yechiner Verbandsliga-Classic-Kegler wie gemalt. In einer nervenaufreibenden Partie setzten sich die Oderbrücher bei Friedrichshain mit 5:3 Punkten (3135:3118 Holz) durch. Zudem gab der FC Schwedt 02 im Duell der ehemaligen Bundesligisten mit dem 6:2-Heimerfolg gegen Lok Cottbus die nötige Schützenhilfe, um Zechin an die Tabellenspitze zu katapultieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562690/

Im ersten Durchgang der Begegnung Grün-Weiß Friedrichhain gegen Zechin begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Passend dazu das Duell zwischen BSV-Akteur Marcel Schminke (523) und Zechins Thomas Buchholz (520), das nur durch drei mickrige Holz Unterschied bei 2:2-Satzgleichheit zugunsten von der Gastgeber entschieden wurde. Indes sorgte Marco Specht mit 541 Holz für einen kleinen Puffer der Gäste, den er gegen Marco Maruschke (512) erzielte. Zum wiederholten Mal in Folge gelang Specht die Bestleistung der Oderbrücher.

Im zweiten Abschnitt fiel die Vorentscheidung zugunsten der Gäste, als der Friedrichshainer Top-Spieler Stefan Mitrenga verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Die Greens nutzten die ungeahnte Gunst der Stunde, und der Mitteldurchgang entpuppte sich als Sprungbrett zum Erfolg. Sowohl Steffen Paulus (522) als auch Andy Seidemann (525) gewannen beide Mannschaftspunkte und der Vorsprung stieg auf 92 Holz an. Dennoch wurde der dritte Durchgang nochmal zur Zitterpartie, da der Friedrichshainer Christoph Scholta mit 561 Holz gegen Karsten Glatzer, der mit 521 Holz einen gebrauchten Tag erwischte, ein Feuerwerk abbrannte. Da auch Zechins Robert Lehmpfuhl mit 506 Holz gegen Sven Blechstein (541) das Nachsehen hatte, retteten 17 Holz den Auswärtserfolg der Oderbrücher.

Mit dem Heimerfolg haben es die Zechiner am Sonnabend ab 13 Uhr am finalen Spieltag gegen das Schlusslicht Lok Guben selbst in der Hand, den Titel der Verbandsligasaison 2016/17 einzuheimsen.